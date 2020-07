Solteira, Anitta curte balada na Croácia ao lado de amigas e da ex-BBB Ariadna

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciar o término com Gui Araújo, Anitta, 27, embarcou para uma nova viagem com as amigas para a Croácia. A cantora, que foi à Europa também por conta de compromissos profissionais, está aproveitando as horas vagas para curtir com as amigas agora que está solteira.

Nesta madrugada de segunda (27), a voz de "Desce pro Play" foi para a balada na companhia da ex-BBB e modelo Ariadna. Em suas redes sociais, Anitta compartilhou um vídeo nos Stories dentro de uma boate noturna e Ariadna também postou vídeos do mesmo lugar.

A noite parece ter sido pra lá de animada. Anitta gravou a amiga ex-BBB aos beijos com um gringo, mas no entanto, não apareceu fazendo o mesmo. Ela estaria se relacionando com um novo affair, Lucas Omulek. No final de semana a cantora carioca posou agarradinha com o fotógrafo durante um jantar na cidade de Hvar.

Além deste registro, Anitta compartilhou também uma série de vídeos no stories de sua conta no Instagram, no qual Lucas aparece em seu quarto de hotel junto a outros amigos, assistindo à segunda temporada de sua série, "Vai, Anitta" (Netflix).

A influenciadora Laryssa Botino, amiga que acompanha Anitta na viagem, também tem publicado uma série de vídeos nas redes sociais de como tem sido a rotina delas na Croácia. As amigas estão cumprindo 14 dias de quarentena no país europeu para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Na segunda-feira passada, Anitta anunciou que seu relacionamento com o apresentador MTV havia chegado ao fim. Em conversa com o canal E!, ela afirmou que está solteira. "O que todo mundo está perguntando é se você está sozinha, está solteira, ou está com o Guilherme", perguntou a apresentadora da live. "Sabia que esta pergunta viria. Sim, estou solteira".