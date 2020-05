'Situação atual do guarda-roupa', diz Madonna ao recordar foto de calcinha e seios à mostra

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Madonna, 61, recordou em suas redes sociais, neste sábado (23), uma foto sensual feita há mais de dez anos, vestindo apenas um de calcinha e um sutiã transparente. "Situação atual do guarda-roupa", brincou a artista, fazendo referência à quarentena provocada pelo novo coronavírus.

Apesar dos vários elogios de internautas, Madonna ainda deixou um recado às pessoas que se sentirem ofendidas pela imagem bastante sensual, dizendo que está se graduando na "Universidade do Estou Me Lixando". "Obrigada por virem à minha graduação", brincou ela no post em sua conta no Instagram.

A imagem já tinha vindo a público em 2011, vazada dos bastidores de um ensaio da cantora para a revista W, feito no Rio de Janeiro. Teria sido nessa sessão de fotos que a cantora conheceu o modelo brasileiro Jesus Luz, 33, com quem manteve um relacionamento por pouco mais de um ano.

Madonna tem estado mais conectada em suas redes sociais durante esse período de pandemia, chegando a fazer inclusive vídeos reflexivos como parte do seu diário de quarentena. Em uma dessas publicações, a artista revelou que contraiu o novo coronavírus, mas achou que era apenas um gripe na ocasião.

A cantora teria contraído a doença em Paris, onde se apresentou como parte de sua turnê internacional, "Madame X Tour", que terminou em 9 de março, antes das últimas apresentações previstas para a capital francesa. A casa de espetáculos Grand Rex atribuiu a suspensão do show programado para 1º de março a "lesões permanentes".