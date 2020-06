'Sinto muito pelas famílias que ele destruiu', diz Mayra Cardi sobre traições de Arthur Aguiar

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A coach Mayra Cardi, 36, veio a público nesta sexta-feira (26) contar o verdadeiro motivo do seu divórcio com o ator Arthur Aguiar, 31, com quem tem uma filha, Sophia, de um ano e oito meses.

Em um vídeo de dez minutos publicado em seu Instagram, a empresária e ex-BBB afirmou que era traída pelo cantor e que vivia em uma relação abusiva e manipuladora. "Cansei de mentir para mim mesma", alegou a coach sobre a motivação da carta aberta aos seguidores e seu ex-companheiro.

"Sinto muito pelas famílias que ele destruiu. Alguns maridos até me ligaram (...) Talvez meu jeito de dar conta de tudo, de ser responsável, tenha feito com que ele se sentisse menos homem e talvez para ele se sentir mais homem, ele tenha me traído tanto", afirmou Cardi, que também disse que sentia humilhada nos últimos meses do relacionamento. "Me tratava como um lixo", exaltou.

No início de maio a empresária anunciou o término dizendo que o amor do casal havia se transformado e não restava mágoas. Sem muitas explicações, os dois continuaram vivendo na mesma casa até esta semana, em que o ator confirmou sua mudança para São Paulo -a família morava em um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Apesar das traições, Mayra Cardi diz que resistiu até onde pode para fazer a relação dar certo. Ela conta que acreditava na mudança do companheiro. "Ainda existe muito amor da minha parte. Na dele não sei mais, porque não sei quem é ele, não sei quem estava na minha cama todo este tempo. Eu desconheço. E amo o pai da minha filha."

A influenciadora também falou sobre a questão financeira. Segundo ela, nos últimos tempos sustentava o companheiro que atualmente está na reprise de "Etâ Mundo Bom!" mas não é mais contratado da Globo. "Depositei toda minha confiança e todo meu dinheiro. Botei ele em todas as minhas contas, a frente da minha empresa para que ele se sentisse mais útil, porque quando a gente se conheceu, ele tinha acabado de falir", contou.

Arthur Aguiar usou as redes sociais para falar sobre a sua mudança para São Paulo, e ressaltou a dificuldade de ficar longe da filha Sophia. "Fácil com certeza não vai ser, como nada na minha vida foi, mas eu ficarei indo e voltando pra poder te ver. Toda semana teremos os nossos dias juntos! Final de semana papai volta pra te ver e te agarrar muito", escreveu o artista, que agora pretende investir na carreira musical novamente.

Entretanto, o post de Aguiar incomodou Mayra Cardi, que também disse que o ator não ajudou a cuidar da filha em seus primeiros meses de vida. "Ele não queria babá porque achava que a gente tinha que cuidar da nossa filha, eu concordei, e criei sozinha, sem ele. Estourei todos os meus pontos [da cirurgia] de madrugada. Tinha que levantar para dar mamar, trocar, enquanto ele assistia série", afirmou.

Mayra Cardi e Arthur Aguiar se conheceram em 2017. Quatro meses após o namoro, eles ficaram noivos e, em dezembro de 2017, a empresária realizou uma cerimônia surpresa para o ator, que na época estava na novela "O Outro Lado do Paraíso" (Globo). No vídeo, a ex-BBB explica também que não queria ser mãe novamente, mas foi convencida por Aguiar.