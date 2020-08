Simon Cowell fratura a coluna ao cair de bicicleta e pecisa passar por cirurgia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simon Cowell, 60, sofreu um acidente neste sábado (8), em sua casa em Malibu, na Califórnia. Ele caiu de sua bicicleta, fraturando a coluna, e precisou passar por uma cirurgia.

De acordo com declaração de um porta-voz de Cowell à revista americana People, ele estava testando uma nova bicicleta elétrica no pátio de sua propriedade californiana, junto com a família.

"Ele machucou a coluna e foi levado ao hospital. Ele está bem, em observação e está nas melhores mãos possíveis", disse o porta-voz à publicação.

Cowell é jurado e produtor do show de calouros America's Got Talent. Ele ainda foi um dos responsáveis pela criação da boyband One Direction, quando esteve à frente do programa The X Factor, no Reino Unido.

Durante a pandemia de coronavírus, o empresário dos ramos musical e televisivo tem passado o tempo ao lado da namorada Lauren Silverman, do filho de seis anos do casal, Eric, e de Adam, adolescente fruto de um relacionamento passado de Silverman.