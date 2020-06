Sikêra Júnior tem contrato renovado por mais sete anos com a RedeTV!

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A RedeTV! anunciou nesta quinta-feira (25) que renovou o contrato com Sikêra Júnior e a TV A Crítica, de Manaus (AM), por mais sete anos. A parceria entre as empresas começou em janeiro com a exibição para todo o país do Alerta Nacional, programa policial comandado pelo apresentador que já fazia muito sucesso em sua exibição local, quando era chamado de Alerta Amazonas.

Polêmico e sem papas na língua, Júnior chegou à RedeTV! para rivalizar com Luiz Bacci, no Cidade Alerta (Record), e com José Luiz Datena, no Brasil Urgente (Band). Em sua estreia, ele mais que triplicou a audiência do horário da emissora em São Paulo. Segundo apuração da reportagem, dados prévios de Ibope mostram que o programa chegou a dar pico de 1,7 pontos. A média ficou um pouco acima de 1 ponto, de acordo com a prévia.

Para a assinatura do contrato, Júnior esteve em São Paulo e conheceu pela primeira vez os estúdios e instalações da RedeTV!. Ele também entrou ao vivo na edição do Tricotando desta quinta (25) e participou de gravações de programas da casa, entre eles o game show Mega Senha.