Sikêra Jr. usa camisa de força e critica governo em live na RedeTV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sikêra Jr. protagonizou um show de rock na noite de sábado (30), em uma live para o canal RedeTV. O apresentador do Alerta Nacional entrou em cena usando uma camisa de força, provocando Drauzio Varella com vídeos antigos, e criticando o atual governo.

Apoiador de Bolsonaro, Sikêra Jr. mudou sua opinião sobre o coronavírus após contrair a doença e ter que se afastar do trabalho, em abril.

"Enquanto as pessoas de casa não aprenderem a escolher seus líderes você nunca vai ter uma saúde decente, uma escola decente, uma educação decente. O Brasil precisa melhorar muito", disse o apresentador, que cantou com a banda Manicômio músicas como "Que País É Esse", "Robocop Gay", "Vira Vira" e "Codinome Beija-Flor".

A live, patrocinada por grandes marcas, se estenderia até as 23h, mas foi encerrada por volta das 20h30 após algumas falhas técnicas.

A estreia de Sikêra Júnior com o Alerta Nacional na RedeTV, no início de 2020, mais que triplicou a audiência do horário da emissora em São Paulo. Segundo apuração do F5, dados prévios de Ibope mostram que o programa chegou a dar pico de 1,7 pontos. A média ficou um pouco acima de 1 ponto, de acordo com a prévia.

Sikêra Júnior afirmou antes de o programa ir ao ar em rede nacional que ele e sua equipe estavam com medo da nova oportunidade. "Vou chegar pianinho. As pessoas não têm ideia da pressão que eu sinto. Estou aperreado, com medo mesmo. Tem gente falando que vou derrubar a Globo, ganhar do Datena, do Bacci. TV, para mim, é hábito, leva tempo. E esses caras são consolidados. Não tenho meta na RedeTV!."