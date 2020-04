Sikêra Jr. passa mal e é afastado da RedeTV preventivamente

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Sikêra Júnior, 52, passou mal nos últimos dias e foi afastado preventivamente da emissora em que trabalha, a RedeTV. O apresentador chegou a fazer o teste para descobrir se tinha contraído a Covid-19, mas o resultado deu negativo. Ele aguarda a contraprova.

O apresentador entrou ao vivo no Alerta Nacional nesta quinta-feira (23), de casa, e disse que deve ficar afastado do programa até esta sexta-feira (24), retornando na segunda (27). A emissora confirma a data de retorno. Neste período, a substituta na apresentação do noticiário é Mayara Rocha.

"Estou me recuperando. É gripe. E toda gripe, agora, é suspeita. E como sou do grupo de risco, aí fica todo mundo cismado. É aquela coisa de tensão. É o momento. Eu sempre gripei, mas por esse momento especial, está todo mundo preocupado", disse o jornalista.

A estreia de Sikêra Júnior com o Alerta Nacional na RedeTV, no início de 2020, mais que triplicou o ibope do horário da emissora em São Paulo. Segundo apuração do F5, dados prévios de ibope mostram que o programa chegou a dar pico de 1,7 pontos. A média ficou um pouco acima de 1 ponto, de acordo com a prévia. O salto foi muito grande para a emissora.

Sikêra Júnior afirmou antes de o programa ir ao ar em rede nacional que ele e sua equipe estavam morrendo de medo da nova oportunidade. "Vou chegar pianinho. As pessoas não têm ideia da pressão que eu sinto. Estou aperreado, com medo mesmo. Tem gente falando que vou derrubar a Globo, ganhar do Datena, do Bacci. TV, para mim, é hábito, leva tempo. E esses caras são consolidados. Não tenho meta na RedeTV".