Sexy Hot prepara live especial com desejos e fetiches de internautas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O canal Sexy Hot anunciou nesta terça-feira (28) uma programação especial para o Dia do Orgasmo, celebrado na próxima sexta-feira (31). E para deixar as coisas mais interessantes, a ideia é contar com a participação dos internautas.

O Sexy Hot afirma que já vem interagindo com seus seguidores no Instagram, desde o último dia 17, para saber os principais fetiches e desejos que eles querem que sejam realizados. Após uma seleção, o canal fará alguns dos pedidos em uma live.

A transmissão será feita pelo site do Sexy Hot, na sexta-feira, às 23h30, e contará com um elenco surpresa. Logo em seguida, o canal exibirá o lançamento do filme "Prazeres Secretos", do selo Sexy Hot Produções.