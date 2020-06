Sesc transmite monólogo sobre um caixeiro-viajante libanês no Brasil

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - O Sesc São Paulo transmitiu ao vivo em seu canal, no domingo passado (7), o monólogo “Cartas Libanesas”. Nos palcos desde 2015, a peça conta a história de um migrante libanês trabalhando como caixeiro-viajante no Brasil. A versão online do texto foi encenada em casa pelo próprio ator, Eduardo Mossri. O vídeo completo está disponível abaixo.

Tanto Mossri quanto o dramaturgo José Eduardo Vendramini, que escreveu a peça, são descendentes de libaneses. Eles se inspiraram nos relatos de suas famílias. Há também histórias de outros migrantes. Por exemplo, no início do monólogo o personagem de Mossri fala sobre as merendas no barco. O causo parece ter sido inspirado no depoimento de Mussa Chachur no livro de história oral “Memórias da Imigração: Libaneses e Sírios em São Paulo” (Discurso, 772 páginas, R$ 43).

Começando em 1870, libaneses migraram em massa para o Brasil. Os governos do Brasil e do Líbano estimam que há hoje entre 7 milhões e 10 milhões de descendentes de libaneses vivendo no país. Entre os filhos de libaneses que se destacaram na história recente estão Fernando Haddad, Michel Temer e Paulo Maluf. Seus pais migraram, respectivamente, de Ain Ata, Btaaboura e Hadath, no Líbano.