Serviço do Globoplay é hackeado e envia mensagens para assinantes

Quando o inimigo é o presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O serviço de envio de notificações do Globoplay foi hackeado no último sábado (16), e enviou uma série de notificações que dariam a entender que a plataforma de streaming da Globo havia sido invadida.

Ao perceber o problema, a plataforma logo avisou seus clientes, via redes sociais, que não havia motivo para se preocuparem com seus dados pessoais, uma vez que apenas o sistema de "push" havia sido invadido.

A comunicação da Globo confirmou que o sistema, gerenciado por uma empresa parceira, foi alvo de uma ação de cibervandalismo no sábado. "Nenhuma informação dos usuários, assinantes ou não, foi comprometida. O sistema de push notifications não se conecta com os bancos de dados dos nossos usuários e nem a qualquer outro sistema. Os invasores se limitaram a enviar as mensagens para toda a base, no que se chama tecnicamente de broadcast push, sem que os destinatários tenham sido individualizados", diz uma nota da empresa.

"Não existe qualquer risco em usar o Globoplay, em qualquer plataforma. Não é necessário desinstalar o aplicativo nem trocar senha. Os usuários devem deletar as notificações cujo texto começa com "Hacked by...". Essas notificações direcionam o usuário para o site do grupo invasor", orientou a plataforma.

Em seguida, a plataforma afirma que irá trabalhar junto aos parceiros para reforçar medidas de segurança que minimizem os riscos de novos incidentes.