Série sobre Chucky ganha primeiro teaser e sugere volta do boneco assassino

Investigações complicam governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro teaser da nova série de TV sobre o boneco Chucky foi lançado na última semana, sugerindo o retorno do brinquedo assassino. As imagens, compartilhadas pelo criador do filme original, Don Mancini, em seu Instagram, mostram a silhueta de Chucky no corredor de um supermercado.

"Um mal muito maior para ser visto em apenas uma rede", diz a legenda do teaser, que indica que a série chega aos canais norte-americanos USA Network e Syfy em 2021. A nova versão da trama reinventa o psicopata de plástico Chucky para a era da Internet, transformando-o em um dispositivo de ajuda em casa, "uma Alexa malvada de jeans", segundo informações divulgadas.

"Depois que um boneco Chucky vintage aparece em uma venda de quintal suburbana, uma cidade americana idílica é lançada no caos, enquanto uma série de assassinatos horríveis começa a expor as hipocrisias e segredos da cidade", diz a sinopse do programa.

"Enquanto isso, a chegada de inimigos -e aliados- do passado de Chucky ameaça expor a verdade por trás dos assassinatos, bem como as origens não contadas do boneco demoníaco, como uma criança aparentemente comum que de alguma forma se tornou esse monstro notório".

Nos últimos dias, o boneco Chucky também foi objeto de pegadinha entre os brasileiros. O apresentador Marcos Mion enviou um embrulho surpresa, contendo um boneco Chucky, ao amigo Caio Castro, que revelou ter um "trauma de infância" com o brinquedo.

A surpresa foi gravada pela namorada do ator, Grazi Massafera, que gargalhou com a situação. "Tira isso daí, por favor? É sério, juro por Deus", disse Caio à namorada, enquanto se escondia atrás de uma porta.