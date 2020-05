Série 'Cidade de Refúgio' traz refugiado de guerra do Congo como protagonista

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Globoplay estreia nesta quinta-feira (21) "Cidade de Refúgio", série investigativa israelense que aborda as dificuldades que os refugiados enfrentam ao buscarem asilo em um país. A produção é baseada no best-seller homônimo do escritor israelense Liad Shoham e tem como protagonista o ator Sean Mongoza, ele próprio um refugiado de guerra.

Mongoza nasceu e viveu no Congo até os cinco anos. Em meados da década de 90, quando ele ainda era um bebê, o seu pai saiu do país em busca de um lugar mais seguro para morar com a família, já que a terra natal estava devastada por constantes instabilidades política e conflitos armados.

O patriarca voou para o Egito e cruzou a fronteira para Israel. Mongoza e sua mãe, porém, só puderam reencontrá-lo quatro anos depois, quando seguiram para Israel e se juntaram a ele. Eles viveram por anos com vistos temporários e, só aos 21 anos, o ator conseguiu a carteira de identidade israelense.

Em "Cidade de Refúgio", Mongoza faz o papel de Gabriel, rapaz africano que é um dos principais suspeitos do assassinato de uma ativista social que luta pelos direitos dos refugiados em Tel Aviv. A jovem policial Anat Sitton (Hani Furstenberg) lidera a investigação do crime e desvenda um mundo complexo de políticos corruptos, crime organizado e acordos ilegais.