Sérgio Hondjakoff diz que se arrepende de ter pedido para deixar 'Malhação'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Entre tantos personagens marcantes ao longo dos 25 anos de "Malhação", completados em abril passado, Artur Malta, o Cabeção, foi um dos que permaneceu no seriado por mais tempo. Foram seis temporadas: da sétima à décima segunda.

"Conheci muitas pessoas durante esses seis anos que estive em 'Malhação'. Autores, atores, diretores... Eu tinha 16 anos quando entrei para o elenco, então fui amadurecendo com o personagem. Toda a equipe sempre me incentivou muito. Os câmeras também me davam toques, me ajudavam a fazer o Cabeção mais carismático e popular", relembra Sérgio Hondjakoff, 35. "O diretor Soinello foi quem inventou aqueles tremeliques do personagem."

Com vontade de interpretar personagens com conflitos mais maduros e se reinventar com outro personagem tão marcante como Cabeção, o ator pediu para deixar o elenco do seriado teen. Hoje, ainda lembrado por este trabalho, ele diz que deveria ter ficado em "Malhação" até ter sido dispensado.

Recentemente, o ator participou da primeira edição do reality Made in Japão, de Sabrina Sato. Contudo, ele desistiu da competição, que teve o ex-jogador Richarlyson, 37, como vencedor. Pela vitória, ele recebeu prêmio de R$ 500 mil.

WAGNER SANTISTEBAN RELEMBRA DOWNLOAD

Wagner Santisteban, 36, que já tinha conquistado o público infantojuvenil com o personagem Basílio no seriado "Sandy e Junior", que foi ao ar entre 1999 e 2002, foi um dos grandes destaques de "Malhação" nas temporadas 12 e 13. Ele deu vida ao carismático Download, personagem nerd e descolado que participava de quase todos os núcleos da atração.

"O elenco era bem amigo, todo mundo muito novo. Vivíamos juntos. Não tinha rede sociais como tem hoje, mas tinha um telefone no P.A que podia fazer ligação para todo mundo, então a gente ficava ligando para um tele amizade e todo mundo ficava conversando com a pessoa. Às vezes viajávamos juntos para um acampamento", conta.

O ator elege duas cenas como as mais marcantes de sua passagem pelo seriado. A primeira é quando Download conhece Bel (Laila Zaid). "Ele mergulha na piscina para salvá-la de um afogamento. Quando ela acorda, se apaixona por ele e depois espalha que ele beija bem", descreve.

A cena em que o personagem se despede de "Malhação" também está em sua lista de mais queridas. "Download teve que pedir demissão para Dona Vilma. Foi tão difícil de fazer que chorei de verdade. Tinha e ainda tenho uma relação ótima com a Bia Montez, que fazia a Dona Vilma. Gosto muito dela e a gente criou uma coisa que funcionou muito. Era uma coisa meio que mãe e filho, e Tom e Jerry, que se amam. Foi bem produtivo e divertido."