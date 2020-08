Sean Penn se casa com atriz Leila George

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sean Penn, 59, se casou com a namorada Leila George, 28. A notícia foi dada por Irena Medavoy, 61. A filantropa, que é mulher de Mike Medavoy, 79, -produtor do longa "Cisne Negro"- postou em seu Instagram: "Estamos muito felizes por Leila George e Sean Penn se casarem. Nós amamos vocês". Junto à mensagem, além de fotos do casal, ela compartilhou também imagens das alianças.

Sean e Leila assumiram o namoro em outubro de 2016 durante um evento do museu de arte de Los Angeles, nos Estados Unidos. Alguns dias antes de tornar pública a relação, o casal havia sido flagrado pelo tabloide britânico "Daily Mail" trocando beijos apaixonados em uma praia do Havaí. Ela também tinha publicado no Instagram uma foto dos dois juntos em um estúdio.

Nascida na Australia, Leila é filha dos atores Greta Scacchi e Tom D'Onofrio, que ficou conhecido por participar da série "Law and Order: Criminal Intent" e por viver Wilson Fisk em "Demolidor". O último trabalho de Leila foi no longa Billy, The Kid (2019), que contava com Chris Pratt e Ethan Hawke no elenco.

Premiado com dois Oscar de Melhor Ator por suas atuações nos longas "Sobre Meninos e Lobos" (2004) e "Milk - A Voz da Igualdade" (2009), Penn é também produtor, diretor de cinema e roteirista. Ele já foi casado com a cantora Madonna, entre 1985 e 1989, e, posteriormente com a atriz Robin Wright -que viveu Claire na série "House of Cards"- por 13 anos. Os atores tiveram dois filhos: Dylan, 29 e Hooper, 26.