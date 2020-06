SBT adia volta do Fofocalizando e Lívia Andrade se desculpa nas redes

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lívia Andrade, 37, usou as redes sociais para se desculpar com os seus fãs e telespectadores que estavam ansiosos para acompanhar o seu retorno nas tardes do SBT nesta segunda-feira (22), conforme confirmado pela emissora na semana passada.

"Da minha parte quero pedir desculpas, seria uma falta de respeito não dar satisfação porque eu divulguei [sobre o retorno]. Mas hoje não vou estar lá, não vai ter Fofocalizando", esclareceu Andrade através do seu Instagram. A apresentadora também afirmou não saber o motivo do adiamento e disse que "tudo pode acontecer".

Segundo a assessoria de imprensa do SBT, o Fofocalizando não foi cancelado e em breve estará de volta nas telinhas, mas ainda sem data de retorno. "Permanece o Triturando com o mesmo elenco", comunicou a emissora de Silvio Santos.

O programa tem passado por várias mudanças e testes desde o início de maio. A primeira delas foi a mudança do nome, que passou a se chamar "Triturando" devido o sucesso do quadro Tritura, antes apresentado dentro do Fofocalizando.

Apenas uma semana depois, Silvio Santos mudou a apresentação do programa. De uma vez só, ele tirou Lívia Andrade e Mara Maravilha, e resolveu testar Flor e a ex-BBB Ana Paula Renault ao lado de Chris Flores, que continuou no comando do programa, e do comentarista Gabriel Cartolano.

A nova composição do grupo de apresentadores e comentaristas do Fofocalizando será: Chris Flores, Lívia Andrade, Ana Paula Renault e Gabriel Cartolano.