Samara Felippo fala sobre processo de aceitar o cabelo grisalho

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Samara Felippo, 41, compartilhou uma foto sua no Instagram com a raiz do cabelo grisalha e falou sobre o processo nem sempre simples e fácil de aceitar os fios brancos. Ela afirmou que ainda está muito dividida entre se sentir bonita ou envelhecida e relaxada. Mas que deseja seguir com o visual, rompendo o machismo e a autossabotagem.

"Ele [machismo] vem de todas as formas. Corpo, cabelo, atitudes, roupa, estado civil, sexo, maternidade...Rompendo, rompendo, quebrando, quebrando...Sim, sou forte. Mas me permito me sentir fraca, frágil. E como diz uma amiga, que eu seja uma das que abrem caminhos para que muitas venham juntas. Eu sinto isso nos comentários e directs e convites que recebo. E juntas vamos quebrar esse sistema que ainda insiste em nos oprimir", escreveu.

Assim como Samara, outras mulheres famosas e anônimas aproveitaram o período de isolamento para assumir os fios grisalhos. Suzana Alves, 41, que fez muito sucesso como a personagem Tiazinha no fim dos anos 1990, foi uma das que mais chamaram a atenção pela escolha.

Pelo seu perfil no Instagram, ela afirmou que está muito feliz com a decisão."Efeitos de não fazer raiz do cabelo na quarentena = Liberdade e coragem. Quem por aí está deixando as madeixas brancas e mesmo assim está feliz? Me contem!"