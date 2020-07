Sabrina Sato diz que gostaria de se casar na Sapucaí e aumentar a família

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sabrina Sato, 39, tem grandes expectativas para o casamento dela com Duda Nagle, 37. Os dois estão juntos há cerca de 5 anos e são pais da menina Zoe, que completa 2 anos em novembro.

"Tenho sonho de casar em um lugar onde todo mundo pudesse acompanhar, pudesse participar do nosso casamento", disse durante participação em live promovida pela rainha de bateria Raíssa de Oliveira, da Beija-Flor. "Eu falei em casar na Sapucaí, quem sabe eu não caso na Sapucaí ou no Anhembi? Eu tenho que casar em um lugar assim, ou no estádio de futebol."

Apesar de dizer que não tem planos oficiais para que isso aconteça de fato, ela afirmou que pretende oficializar o casamento. "Não sei como ainda, mas eu tenho vontade", contou.

A apresentadora da Record TV também revelou que quer muito aumentar a família e dar irmãozinhos para a filha. "Eu quero planejar direitinho, para daqui dois anos, um ano e meio", contou. "Estou com 39, então vou falando com os meus médicos, vou acompanhar meus hormônios."

Ela disse que é apoiada pelo marido e também revelou outro desejo que tem com relação a isso. "O Duda quer muito [ser pai novamente], a gente quer, sim, mas mais para frente a gente vai fazer com maior carinho, com maior amor", disse. "Eu também quero adotar, tenho o sonho de adotar."

Sabrina avaliou ainda a criação que está dando para Zoe e disse que nem sempre tem sido fácil lidar com isso. "É muito difícil ser mãe. É simples porque está no nosso extinto, mas ao mesmo tempo dá muito medo", afirmou. "Não é só dar de mamar e trocar fralda, a gente está colocando um cidadão no mundo que tudo que ele fizer na sociedade é a nossa educação, é o amor que a gente deu que está valendo. É muito importante o que a gente vai ensinar para os nossos filhos."

Apesar do jeito brincalhão, ela disse que às vezes precisa se impor com a menina. "Eu coloco limites, falo não mesmo que doa muitas vezes", explicou.