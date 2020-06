Sabrina Petraglia anuncia gravidez do 2º filho, e deverá deixar 'Salve-se Quem Puder'

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sabrina Petraglia, 37, anunciou nesta segunda-feira (22) que está grávida de seu segundo filho. Com isso, ele deverá voltar para "Salve-se Quem Puder", suspensa por causa do novo coronavírus, apenas para gravar o desfecho de sua personagem, Micaela.

Sabrina anunciou a nova gravidez em suas redes sociais junto a uma foto com o marido, o engenheiro Ramón Velázquez, e o filho do casal. "Agora somos quatro e estamos muito felizes! A emoção se repete diante das surpresas boas da vida", afirmou ela, que recebeu os parabéns de vários outros famosos.

Com a anúncio da gravidez, no entanto, surgiu a dúvida sobre o retorno de Sabrina para a novela "Salve-se Quem Puder", suspensa da grade da Globo há três meses devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo a emissora, ela volta sim, mas apenas para gravar o desfecho da personagem.

Essa não é a primeira baixa que a novela das 19h sofre durante esse período de quarentena. O ator português José Condessa, 23, que interpreta Juan, também já teve sua saída confirmada, devido a compromissos que ele já tinha em Portugal. Com o atraso da novela da Globo, ele não conseguirá tocar os dois trabalhos.

Outras mudanças também já são aguardadas na trama, após o retorno das gravações. Uma delas é a chegada de Rodrigo Simas, 28, que vai contracenar diretamente com o irmão, Felipe Simas, 27, disputando o coração de Luna, interpretada por Juliana Paiva.

Quem também deve ganhar um papel em "Salve-se Quem Puder" é o ex-BBB Babu Santana, 40, que assinou contrato com a Globo logo após o fim do reality. O autor da novela já havia prometido um papel ao ator, quando ele ainda estava confinado, mas ainda não foram divulgados detalhes.

O presidente do Grupo Globo comunicou aos profissionais da empresa que a reabertura dos estúdios está marcada para 27 de julho. Mas o retorno das gravações de novelas e séries não está atrelado a esta data. Talvez seja de fato necessário exibir mais uma temporada de reprise de novelas.