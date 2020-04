Sábado de quarentena tem Maria Fernanda Cândido e lives do Lollapalooza

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais estão suspensas de modo geral. Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias de cinema migraram para o streaming, canais de TV abriram seus sinais, museus promovem visitas virtuais e vídeos de espetáculos de dança e de teatro foram disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa neste sábado (11).

TEATRO

A Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, que foi interrompida pela pandemia em março, exibe a versão online de um dos espetáculos mais aguardados da edição deste ano, que acabou não sendo apresentado: "Sopro", do ator, diretor e dramaturgo português Tiago Rodrigues.

O penúltimo dia do Quarentena Festival, organizado pelo grupo Os Satyros e pela SP Escola de Teatro, traz uma leitura dramática com a atriz Maria Fernanda Cândido às 19h, na página do Instagram da atriz.

Na programação da mostra, ainda estão a atriz portuguesa Luiza Pinto, que apresenta o espetáculo "Onde o Frio Se Demora" às 17h, o humorista espanhol Pipo Marquetti com uma performance às 18h e o ator brasileiro Thiago Mendonça com o solo "Stonewall" às 21h.

MÚSICA

O Lollapalooza, cuja edição 2020 foi adiada do primeiro fim de semana de abril para dezembro, começa também neste sábado uma programação de lives de 30 minutos de artistas da cena brasileira, a partir das 16h30. A programação no canal oficial do festival no YouTube inclui Rashid, Terno Rei e Clarice Falcão.

E seguindo a programação de lives sertanejas, neste sábado é a vez da dupla Matheus e Kauan se apresentar, às 16h. Gusttavo Lima, que deu o pontapé inicial na onda há duas semanas e foi visto por milhões, também repete a dose no seu canal no YouTube às 20h.

CINEMA

A plataforma online Belas Artes à la Carte, do cinema paulistano, adicionou mais duas pérolas a seu catálogo: "Boneca Inflável" (2009), do cineasta japonês Hirokazu Kore-eda (vencedor da Palma de Ouro por "Assunto de Família"), e "Fúria em Jogo" (2006), documentário de Colin K. Gray sobre uma sangrenta partida de polo aquático entre Hungria e União Soviética nas Olimpíadas de 1956.

O serviço de streaming, aliás, é gratuito até a próxima quarta (15). Depois, volta a valer o plano de assinatura mensal de R$ 10,90.

ARTES PLÁSTICAS

A exposição online "How Can We Think of Art at a Time Like This?" (como podemos pensar em arte numa hora dessas?) convida artistas a compartilhar trabalhos, novos ou antigos, que de alguma forma reflitam sobre a pandemia de coronavírus atualmente. As curadoras Barbara Pollack e Anne Verhallen adicionam uma obra por dia à plataforma, e o objetivo é trocar ideias neste tempo de crise.