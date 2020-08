Ryan Reynolds lamenta por ter se casado com Blake Lively em antiga fazenda de escravos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ryan Reynolds, 43, comentou sobre o polêmico local da sua cerimônia de casamento com a atriz Blake Lively, 32, em 2012. Segundo ele, os dois lamentam profundamente o fato de terem realizado o casamento em uma antiga fazenda de escravos em Boone Hall, na Carolina do Sul.

"É impossível desfazer esse erro. A princípio era apenas um lugar legal pra se casar que descobrimos no Pinterest, mas depois soubemos da história devastadora e cheia de tragédias", afirmou Reynolds a revista americana Fast Company.

A fazenda em que os astros de Hollywood se casaram é uma das mais antigas dos Estados Unidos. Segundo o próprio site do local, ele possuí mais de 320 anos e já funcionou como uma antiga fazenda de algodão.

Ryan Reynolds e Blake Lively doaram US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,95 milhões) para duas instituições de caridade dos Estados Unidos e do Canadá, devido a pandemia do novo coronavírus. O ator é canadense e a atriz norte-americana, por isso os dois decidiram doar para ambos os países.

Recentemente o astro canadense movimentou as redes sociais na última semana em busca de um urso de pelúcia. Ele chegou a oferecer US$ 5 mil (R$ 20 mil) para quem achasse o boneco da artista Mara Soriano.

Em outubro de 2014 o casal anunciou que estava esperando a primeira filha, James. Dois anos seguintes, em setembro de 2016, veio ao mundo Inez, segunda filha. Ano passado a família cresceu ainda mais, mas os atores permaneceram em sigilo sobre nome do bebê.