Rupert Grint, o Rony, se junta a colegas de 'Harry Potter' em críticas a J.K. Rowling

Brasil supera Reino Unido e é o 2º país com maior número de mortos por Covid-19

Com 39 enterros na sexta-feira, cemitérios de Manaus tem queda de sepultamentos

Para compartilhar este conteúdo, utilize o link ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do Portal do Holanda estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral.