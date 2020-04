Rubinho Barsotti, baterista e fundador do Zimbo Trio, morre aos 87 anos

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rubinho Barsotti, fundador e baterista do Zimbo Trio, morreu na madrugada desta quarta (15), aos 87 anos, em São Paulo.

O músico morreu por causa de complicações de uma cirurgia no fêmur que realizou na semana passada. Seu corpo foi enterrado às 9h no Cemitério do Araçá, em São Paulo.

Considerado um dos maiores bateristas do Brasil, Rubinho se juntou ao pianista Amilton Godoy e ao baixista Luís Chaves --que morreu em 2007-- para formar o Zimbo Trio, em 1964. Eles fizeram parte do programa "O Fino da Bossa", da TV Record, apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues, em 1965.

Ao longo da carreira, o trio criou novas concepções rítmicas e harmônicas, marcando a música brasileira. Eles também se apresentaram ao lado de grandes nomes do jazz, como Stan Getz, Gato Barbieri, Kenny Dorham, Oscar Peterson, Tommy Flanagan e Joe Pass.

Nas redes sociais, Amilton Godoy lamentou a perda do amigo.

"Estou muito triste com o falecimento do meu amigo Rubinho Barsotti. Foram 49 anos de trabalho com o Zimbo Trio onde juntos fundamos o Clam - Escola de música e ainda gravamos 51 discos juntos! São muitas histórias e conquistas que dividimos juntos. Para mim, Rubinho sempre foi o melhor baterista de sua geração. Descanse em paz meu amigo!", escreveu.