Rolling Stones cantam sobre a pandemia na primeira música inédita em oito anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Rolling Stones estavam trabalhando em novas músicas quando a pandemia do novo coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, levando as pessoas a ficarem a em casa. Uma dessas músicas, "Living in a Ghost Town", foi gravada e chega às plataformas de streaming nesta quinta (23).

"Living in Ghost a Town" é a primeira canção inédita lançada pelo Rolling Stones desde 2012, quando "Doom and Gloom" e "One More Shot" saíram na coletânea "GRRR!". A banda até lançou um disco em 2016, "Blues & Lonesome", mas sem faixas inéditas.

A música, diz Mick Jagger em comunicado à imprensa, foi gravada em isolamento. "Os Stones estavam em estúdio gravando músicas novas quando veio a quarentena", ele afirma. "Havia uma música que achávamos que ressoaria com os tempos em que estamos vivendo."

Em entrevista ao apresentador Zane Lowe, da Apple Music, Jagger contou que ele compôs a faixa com o guitarrista Keith Richards há mais de um ano. "Não foi composta sobre agora, mas é uma dessas coisas estranhas", disse. "Foi escrita sobre estar em um lugar que era cheio de vida, mas que agora está sem vida."

Jagger, contudo, diz que chegou a mudar a letra para que a música casasse melhor com os tempos de pandemia que o mundo vive. "Keith Richards e eu tivemos a ideia de que deveríamos lançar", disse o vocalista dos Stones. "Mas eu disse que iria rescrevê-la. Então, eu dei uma leve mudada. Não foi muita coisa, pra ser sincero. Está bem parecida com a que compus originalmente."

"A vida era tão linda, mas agora estamos todos trancados", canta Jagger na música, que é dançante e traz um solo de gaita. "Parece que sou um fantasma, vivendo em uma cidade fantasma."

Além do guitarrista Ronnie Wood e do baterista Charlie Watts, a faixa teve o baixo tocado por Darryl Jones e teclados por Matt Clifford. "Living in Ghost Town" também ganhou um videoclipe, publicado no YouTube às 15h desta quinta (23).

Segundo Keith Richards, em comunicado, os Stones estão trabalhando em um novo álbum -algo que já vem acontecendo nos últimos anos. A banda recentemente se apresentou no "festival de lives" One World, organizado por Lady Gaga, tocando a música "You Can't Always Get What You Want".