Rodrigo Maia diz que não ironizou William Bonner ao falar sobre uso de máscara

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi um dos convidados do programa Em Pauta (GloboNews) na noite desta quinta-feira (7). Após responder a uma série de perguntas sobre a relação entre os Poderes e os efeitos da pandemia do coronavírus no Brasil, o parlamentar encerrou sua participação explicando que não havia ironizado William Bonner, apresentador do Jornal Nacional.

"Quero agradecer a oportunidade e deixar aqui um registro. E vocês veem a ironia... como é que as coisas são. A fofoca e a intriga ela não existe só entre o governo e o Parlamento. Outro dia eu fui fazer um agradecimento a William Bonner e alguns jornalistas disseram que eu fiz ironia", disse Maia se referindo a um comentário que ele havia feito durante um discurso na última segunda (4).

"De forma nenhuma. Eu estava agradecendo a William Bonner por ter me explicado, por ter mostrado como é que se usa as máscaras. Então, agradeço a ele e recomendo a todos os brasileiros que usem máscara. Máscara é o melhor instrumento para a gente evitar o aumento da contaminação", finalizou.

"Todos estamos usando e eu vou levar seu recado a William Bonner assim que acabar o Jornal Nacional", disse Marcelo Cosme.

ENTENDA

No dia 29 de abril, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem sobre o presidente da Câmara na qual o parlamentar colocava a máscara no queixo durante seu discurso e, antes de dar continuidade ao telejornal, Bonner aproveitou para explicar o uso correto da máscara tendo Rodrigo Maia como exemplo errado.

Nossa função aqui é esclarecer as coisas. O deputado Rodrigo Maia estava usando a máscara de um jeito completamente errado. Não pode botar a máscara abaixo da boca, no queixo. Você vai ver ainda nesta edição por quê?" Antes do término, o telejornal apresentou uma reportagem sobre o uso correto da máscara.

"Pegar nas máscaras só pelas alças de apoio e nunca no queixo nem na testa", disse Renata Vasconcellos após a exibição da reportagem. "A gente espera que todos tenha prestado atenção, todo mundo mesmo, porque tem muita gente usando máscara errada por aí", completou Bonner antes de encerrar o JN.

No dia 4 de maio, o parlamentar disse que seguia as orientações de uso de máscaras do "doutor" William Bonner. "Vocês viram que eu tirei a máscara, vou jogar essa fora e vou pegar outra máscara pela orientação do doutor William Bonner", disse Maia, que deixou o púlpito dando risada.