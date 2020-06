Rionegro & Solimões adaptam festa junina à quarentena com arraiá virtual

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem festas juninas presenciais, 2020 deve ser o ano dos arraiás virtuais. A dupla Rionegro & Solimões, que costumava fazer muitos shows nesse período, é uma das que já estão preparando a decoração típica e o repertório especial para fazer a festa de quem está em isolamento social dentro de casa. O "Arraiá de Rionegro & Solimões" está marcado para sábado (20) a partir das 17h no canal oficial da dupla no YouTube.

"Estamos preparando um repertório que tem a ver com esse período", contou Rionegro à reportagem. "A gente também vai cantar os nossos sucessos romântico, as 'dor de cotovelo', mas a ideia é deixar as pessoas em casa no clima de festa junina."

"As festas juninas fazem parte da nossa cultura. Eu cresci ouvindo essas músicas, frequentando as festas dos santos, nascemos e crescemos dentro disso. Está no sangue ", avalia Solimões. "Todo brasileiro gosta de festa junina", completa o parceiro dele. "O legal da festa junina é a simplicidade, o que é simples é mais gostoso."

Sobre a novidade de cantar pela primeira vez em um arraiá sem público presencial e com equipe reduzida, eles dizem que ainda estão se acostumando à nova realidade. "É uma experiência bem estranha. O que a gente sente mais falta é da energia da plateia", diz Rionegro. "No show, a gente receber energia do público, já na live a gente tem que tirar a energia e as coisas positivas da gente mesmo."

Solimões conta que, para minimizar a ausência dos fãs, imagina que eles estão todos ali na sua frente. "Parece que já estou vendo o sanfoneiro, o triângulo e a zabumba tocando, o povo chegando... Eu automaticamente criei isso na minha cabeça."

Além disso, eles ficam ligados no que o público está comentando sobre o show nas redes sociais. "Gosto de ficar bem focado na música e na interpretação, mas às vezes dou uma olhada. Só que são muitas mensagens, depois você fica cinco dias respondendo", brinca.

Confira outras lives juninas abaixo:

Sexta-feira (19)

20h - "São João do Mioto", no canal do cantor Gustavo Mioto no Youtube

Sábado (20)

20h - Live na Vila Forró, em Campina Grande (com Wesley Safadão, Luan Santana, Dorgival Dantas e Saia Rodada), nos canais dos cantores Wesley Safadão e Luan Santana no Youtube

22h - "Arraiá da Veveta", no canal da cantora Ivete Sangalo no Youtube

Domingo (21)

13h30 - "Arraiá do Teló", no canal do cantor Michel Teló no Youtube

Quinta-feira (25)

20h - "São João Live" (com Elba Ramalho, Solange Almeida, Preta Gil e Dorgival Dantas), no canal da influenciadora Gkay no Youtube

20h - "Sao Joao do MK", no canal da dupla Matheus & Kauan no YouTube

Sábado (27)

19h - "Arraiá #LiveMeB", no canal da dupla Marcos & Belutti no Youtube