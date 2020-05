Repórter da CNN tem apagão e abandona transmissão ao vivo

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O repórter Jhonatã Gabriel, da CNN, surpreendeu alguns telespectadores na tarde desta sexta-feira (22) ao abandonar uma transmissão ao vivo de Salvador. Aparentando estar nervoso, ele pediu desculpas e afirmou que tinha acabado de receber uma ligação da própria emissora.

Jhonatã Gabriel participava do Visão CNN e falando sobre auxílio emergencial a profissionais da saúde que contraíram a Covid-19, quando teve um apagão. "Desculpe, acabei de receber uma ligação, inclusive da CNN, vamos lá", disse antes de ser interrompido pela âncora Luciana Barreto.

Algumas pessoas comentaram nas redes sociais, apontando o suposto nervosismo do repórter, questionando se ele estaria bem e até elogiando a âncora, que assumiu a transmissão no lugar de Jhonatã Gabriel.

Pouco depois, ele se explicou nas redes sociais e afirmou que está bem. "Só recebi uma ligação no meio do link e perdi o raciocínio, não consegui recapitular. Enfim, correria, sei lá o que significa isso, mas está tudo bem", afirmou ele, que disse estar recebendo muitas mensagens depois do apagão.