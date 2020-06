Repórter da CNN Brasil é assaltada ao vivo por homem com faca

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A repórter Bruna Macedo, da CNN Brasil, levou um susto ao vivo na manhã deste sábado (27), durante uma cobertura sobre as chuvas em São Paulo.

Enquanto participava do programa CNN Sábado, ela foi vítima de um assalto. Um homem apareceu em frente à câmera, a ameaçando com uma faca e levando seus dois celulares.

A cena ocorreu enquanto o apresentador do jornalístico, Rafael Colombo, dava informações sobre os pontos de alagamento na cidade devido à chuva da madrugada. Macedo estava na ponte das Bandeiras, mostrando o nível do rio Tietê.

Ela teve sua imagem cortada e não voltou ao ar. Colombo anunciou, logo em seguida, o que havia acontecido e disse que a colega de emissora passava bem.

"Faz mais ou menos 20 minutos que aconteceu, a Bruna Macedo estava entrando no ar, num quadro dividido. Na imagem do meio, a Bruna é vista sendo abordada por um rapaz. Não deu para entender na hora o que estava acontecendo, se era um morador de rua passando. Mas depois do que aconteceu, cortamos a imagem e ela explicou que foi roubada", explicou.

De acordo com o apresentador, o homem visto nas imagens estava com uma faca e levou dois celulares. "Ele fez ameaça e ela entregou um celular, mas ele sabia que ela tinha dois, porque ela tem um particular e um corporativo", disse.

Ainda segundo Colombo, Macedo foi imediatamente levada para a redação da CNN Brasil. "Tomou um susto danado, mas está bem, não sofreu nenhum tipo de ferimento."