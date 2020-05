Remaster de 'Tony Hawk's Pro Skater' 1 e 2 será lançado em setembro

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O skatista profissional Tony Hawk e o estúdio Vicarious Visions anunciaram nesta terça-feira (12) que os games de 1999 "Tony Hawk's Pro Skater" 1 e 2 estão previstos para serem relançados, em melhor qualidade e em um único pacote, no dia 4 de setembro deste ano.

Com níveis originais e novos, pro-skaters e manobras clássicas, o jogo retoma os anos 1990 e 2000, com hits da trilha sonora original da franquia. O pacote remasterizado será lançado para PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC pela plataforma Epic.

"A série original Tony Hawk's Pro Skater é um grande fator na evolução de manobras modernas e inspiração para muitos skatistas profissionais que o público conhece e ama hoje em dia", diz Tony Hawk. "Estou animado para ajudar a inspirar uma nova geração de skatistas e gamers -além de fãs existentes- e fortalecer ainda mais o esporte".

"Ter a oportunidade de trazer de volta os dois jogos originais da franquia que tiveram um impacto tão significativo não apenas na comunidade gamer, mas também no esporte, tem sido uma experiência épica para o nosso time, que inclusive tem muitos membros que trabalharam no título original" acrescenta, Jen Oneal, Studio Head no Vicarious Visions.

O remaster trará características da franquia original, incluindo revert, lip tricks, wall plant e modos multiplayer tanto online quanto ao vivo. Os modos Create-A-Park e Create-A-Skater também retornam -o modo Park volta mais robusto e com novas maneiras de customização, além de permitir que jogadores compartilhem suas criações com amigos online.

Ainda será possível escolher skatistas do elenco original da franquia, incluindo Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas e Bob Burnquist.

As primeiras imagens do gameplay podem ser vistas no canal JablinskiGames no Youtube, com Jack Black e Tony Hawk jogando juntos. O jogo deve ser vendido em versões a partir de USD 39,99 (R$ 230,81).