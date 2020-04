Regina Duarte descarta André Sturm do comando da Secretaria do Audiovisual

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A secretária da Cultura Regina Duarte descartou o nome de André Sturm para o comando da Secretaria do Audiovisual. Não é possível dizer que a atriz o demitiu porque Sturm não chegou a ser nomeado com publicação no Diário Oficial da União, muito embora seu nome tenha sido anunciado oficialmente em novembro do ano passado pelo Governo Federal.

Sturm era visto como uma opção que agradava o setor, tanto por sua atuação no audiovisual como pela experiência na administração pública --ele foi secretário de Cultura na gestão de João Dória na prefeitura de São Paulo. Questionada, a secretaria não negou a informação. "A Secretaria Especial de Cultura não se manifesta sobre especulações em torno de nomeações", disse o órgão.

O cineasta, ex-diretor do Museu da Imagem e do Som e também administrador do Cine Belas Artes e da Pandora Filmes, em São Paulo, foi anunciado como secretário do Audiovisual durante a o período em que a Secretaria Especial da Cultura esteve sob comando de Roberto Alvim, dramaturgo que foi exonerado após copiar frases do nazista Joseph Goebbels em um vídeo oficial. André chegou a passar um período trabalhando em Brasília, mas acabou retornando a São Paulo, onde reside.

A assessoria de imprensa da Secretaria Especial da Cultura não confirmou a informação de quem será nomeado o novo secretário do Audiovisual, mas nos bastidores é dito que Heber Trigueiro, herdado do quadro de servidores do governo anterior e hoje substituto da ex-secretária da mesma pasta, Katiane Gouvêa, deve permanecer na cadeira oficialmente.