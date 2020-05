Regina Casé diz ter saudade de Lourdes no dia em que 'Amor de Mãe' chegaria ao fim

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Regina Casé, 66, usou suas redes sociais para lembrar que a novela "Amor de Mãe" (Globo) estaria transmitindo seu último capítulo neste sábado (23) se não tivesse sido suspensa pela pandemia do novo coronavírus. Ela ainda comentou a saudade que sente da sua personagem, a dona Lourdes.

"Acabei de achar um pacote com todos os capítulos de 'Amor de Mãe' que eu ia gravar naquela semana em que parou na novela. Eu vim direto do estúdio pra cá, no sítio. Mais de dois meses depois, logo hoje encontrei isso, logo hoje, que estaria indo ao ar o último capítulo da novela", afirmou ela.

Com os capítulos em mãos, a atriz afirmou estar com saudade de seus "parceiros e parceiras" da trama, mas principalmente de dona Lourdes, sua personagem.

"Amor de Mãe" teve as gravações suspensas em 15 de março devido à pandemia do novo coronavírus, assim como outras novelas e programas da Globo. Sem previsão de retorno, ela foi substituída por "Fina Estampa" (2011-2012) e há rumores de que poderia haver ainda mais uma reprise antes do seu retorno.

Regina Casé chegou a comentar em uma live que participou com o humorista Fábio Porchat, 36, que "Amor de Mãe" deverá ser estendida após a quarentena. A ideia é poder contextualizar tudo o que já aconteceu na trama, que teve o último capítulo exibido no dia 21 de março, com o atropelamento de Rita (Mariana Nunes) por Thelma (Adriana Esteves)

Segundo a coluna Zapping, os atores estão recebendo de 40% a 50% dos salários que recebiam enquanto estavam no ar. A medida, que é regra para o elenco fixo da Globo, teria sido estendida também aos contratos temporários, que terão ser mantidos por mais tempo, já que as produções vão demorar a acabar.