Regina Casé compartilha foto amamentando a filha, Benedita, ainda bebê

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 1º de Agosto foi comemorado o Dia Mundial da Amamentação, o primeiro da Semana Mundial do Aleitamento Materno. A data vem inspirando muitas mulheres a compartilharem fotos amamentando seus filhos e Regina Casé, 66, foi uma delas. A atriz usou seu Instagram neste domingo (2) para postar uma imagem da época em que amamentava sua filha, Benedita.

"Mãe Moleca dando de mamar pra Benedita, minha boneca. Pra rimar!", postou a atriz, seguindo com #semanadoaleitamentomaterno #diamundialdaamamentação. Neste sábado foi Benedita, 31, quem postou uma foto antiga amamentando o filho, Brás, que hoje tem três anos.

"Dia Mundial da Amamentacao. Essa foto foi tirada na Rua do Couro em Salvador. Enquanto esperava alguns amigos sairem da Igreja da Barroquinha, eu dava de mamar para o Bras. A brisa batia, o cheiro de couro inundava o lugar e meu peito inundava de paz e amor. Muito amor", postou a jovem, logo recebendo uma mensagem carinhosa da mãe-coruja. "Pensa o que é ver alguém que você deu de mamar dando de mamar pra alguém", disse Regina, completando a frase com um emoji de coração.

A Semana Mundial do Aleitamento Materno acontece entre os dias 1º e 7 de agosto em 120 países. A data, que é comemorada desde 1992 traz em 2020 o lema: "Apoie a amamentação para um planeta mais saudável". De acordo com o Ministério da Saúde, o aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até os cinco anos, evita diarreia e infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol alto e hipertensão, além de levar a uma melhor nutrição e reduzir a chance de obesidade.

Uma das protagonistas de "Amor de Mãe" (Globo), em maio, Regina usou as redes sociais para falar sobre a interrupção da gravação da novela devido a pandemia do coronavírus. "Acabei de achar um pacote com todos os capítulos de 'Amor de Mãe' que eu ia gravar naquela semana em que parou na novela. Eu vim direto do estúdio pra cá, no sítio. Mais de dois meses depois, logo hoje encontrei isso, logo hoje, que estaria indo ao ar o último capítulo da novela", relembrou a artista.

Segundo informações da coluna de Cristina Padiglione, a trama de Manuela Dias volta ao ar apenas em 2021 e contará com só mais 23 capítulos, contextualizados com a pandemia. As gravações serão retomadas em ritmo lento, com muito cuidado e grupos reduzidos, a partir do dia 10 de agosto.