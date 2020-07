Record nega que Carolina Ferraz tenha tratamento privilegiado nos bastidores do canal

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após muitos boatos e especulações, a Record negou, nesta terça-feira (21) que tenha dado tratamento privilegiado a Carolina Ferraz, 52, recém-contratada para apresentar o programa Domingo Espetacular ao lado de Eduardo Ribeiro .

A emissora divulgou uma nota afirmando que a atriz não tem um camarim exclusivo e que "quando comanda, ao vivo, o programa, ela utiliza um camarim apenas durante a jornada de trabalho, como todos outros apresentadores do jornalismo".

A Record também negou que Carolina Ferraz tenha um maquiador apenas para ela e afirmou que, neste primeiro mês na emissora, ela "participou de todas as reuniões de pauta, é dedicada em suas matérias externas, dando sugestões e imprimindo sua personalidade às reportagens".

Antes de estrear na emissora, no último dia 12, a atriz e apresentadora falou ao F5 que estava animada e feliz com o novo projeto. "Não vejo o artista com uma faceta exclusiva. Tenho vários interesses e recursos para explorar. Sorte a minha."

Apesar da longa carreira como atriz, Carolina Ferraz apresentou, ainda nos anos 1980. o Shock e o Programa de Domingo, na extinta TV Manchete. Na Globo, ela apresentou o Fantástico e alguns episódios do Você Decide, na década de 1990. Em 2014, ela ainda fez no GNT o programa culinário Receitas da Carolina.