Rapper diz ter tido caso com mulher de Will Smith com autorização do ator

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper norte-americano August Alsina, 27, revelou que teve um romance de muitos anos com a mulher do ator Will Smith, 51, Jada. O caso, segundo ele, teve o aval do próprio Will Smith.

Em entrevista para o novo documentário do YouTube sobre Alsina, "StateofEMERGEncy: The Rise of August Alsina", ele conta que a relação do casal Smith não estava bem e que eles teriam decidido ser apenas amigos. E foi nessa situação que ele se aproximou e teria tido a autorização do artista para se relacionar com sua esposa.

"Na verdade, sentei-me com Will e conversei devido à transformação do casamento em parceria para a vida. Ele me deu sua bênção."

Alsina foi apresentada a Jada Pinkett Smith, 48, em 2015, por seu filho, Jaden. Ele diz que os dois ficaram muito próximos durante um período de férias em família no ano de 2016, no Havaí.

O rapper disse que se envolveu e se apaixonou verdadeiramente. "Eu me dediquei totalmente a esse relacionamento por anos da minha vida, e eu realmente a amo profundamente. Dediquei-me a isso, me dediquei totalmente a isso. A tal ponto que posso morrer agora e ficar bem em saber que realmente me entreguei a alguém."

Com a repercussão do assunto, diversos tabloides e jornais repercutiram o suposto romance. Ao site Page Six, Jada negou veementemente que isso tenha acontecido.