Rainha Matos diz que está assistindo Leo Dias cavar a própria cova de camarote

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida por ser amiga dos famosos, a blogueira Rainha Matos resolveu falar a respeito sobre a polêmica envolvendo o jornalista Leo Dias e a cantora Anitta.

Através das suas redes sociais, Rainha Matos expôs diversos prints das suas conversas com o jornalista, de quem fez questão de deixar claro que não é mais amiga. "Eu deveria permanecer calada pra não dar palco pra essa situação degradante em que esse jornalista se encontra, mas vocês merecem mais que isso", iniciou.

Muito amiga de Anitta, a blogueira foi chamada de "vendida" por Leo Dias. A pedido dos seus 1,3 milhões de seguidores no Instagram, Rainha Matos resolveu se posicionar sobre o jornalista e disse que está buscando respostas na justiça. "Tudo está sendo devidamente encaminhado ao meu advogado e essas pessoas terão de provar em juízo o que estão falando sobre mim. No mais, permanecerei assistindo de camarote cavarem a própria cova."

Nas imagens do WhatApp publicadas pela blogueira, Leo Dias aparece pedindo ''um favor'' para a blogueira: que ela atacesse Leon Abravanel Jr., sobrinho de Silvio Santos e diretor do SBT. A blogueira teria, então, se recusado: "Leo, não posso fazer isso, nem o conheço, não sei do que se trata, e vou acabar fechando portas!".

Irritado com o posicionamento de blogueira, Leo Dias teria dito que ela jamais conseguiria trabalhar na emissora de Silvio Santos, e alfinetou: "A vida é uma troca. Não conte comigo para nada."

Assunto do momento, o desentendimento começou após Leo Dias publicar uma matéria dizendo que a mãe de Anitta, Miriam Macedo, havia deixado o apartamento comprado por Anitta na Barra da Tijuca, no Rio, e retornado ao subúrbio, por não concordar com o comportamento da filha. As duas, no entanto, desmentiram a história.

Diante da repercussão, Anitta admitiu que fez os comentários, mas disse que é, hoje, uma pessoa completamente diferente do que era anos atrás, e que agora é "mais feliz, mais leve e escolhi não passar mais por certos tipos de coisas". Entre algumas acusações, ela chegou a comentar a dependência química do jornalista.

Segundo relato de Anitta, por muitos anos, ela teve medo de que Leo Dias prejudicasse sua carreira caso não colaborasse com ele. Ela ainda compartilhou o print de uma mensagem que teria sido mandada por Leo Dias a seu assessor, em que ele afirma que "exige que ela jamais o desminta da maneira que ela fez".