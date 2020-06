Rafael e Matheus protagonizam primeira suíte gay do De Férias com o Ex Brasil

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não haveria melhor maneira para o De Férias com o Ex celebrar o Mês do Orgulho LGBT do que com a primeira suíte gay da versão brasileira do programa.

No último episódio da sexta temporada do reality show, exibido na quinta-feira (25), a casa recebeu o ex de Rafael Vieira, Matheus Magalhães. Aos 31 anos, ele é publicitário e nasceu em Presidente Prudente, em São Paulo.

Além do próprio Rafael, esperaram o novato na praia Igor e Jarlles, que estava empolgada com a possível chegada de outro LGBT ao programa. Foi com ele, no fim, que Matheus decidiu ir para seu primeiro date.

Depois de beberem e trocarem um beijo na piscina, no entando, Matheus decidiu ir para a suíte com o ex, Rafael. Essa foi a primeira vez que dois homens foram juntos para a suíte na versão brasileira do reality show.

Mas a dupla não relembrou a época de namoro. Segundo o recém-chegado, ele queria ir para a suíte master com alguém que conhecia para poder se inteirar sobre o que estava acontecendo no reality show e sobre os outros participantes.

Nas redes sociais, Rafael respondeu quem achou que a dupla desperdiçou a suíte. "Ninguém é obrigado a transar lá dentro! Demorou mais de quatro dias para eu e o Jarlles nos sentirmos à vontade para deixar o sexo rolar. Com o Matheus foi a mesma lógica", escreveu.

"Usamos o tempo e a maturidade para conversar sobre nossas vidas e não houve espaço para tesão ou segundas intenções. E tá tudo bem!"

Em episódios passados, Rafael e Jarlles já haviam protagonizado o primeiro beijo entre dois homens do programa e chegaram a ir para baixo do edredom. Talvez por isso, Rafael não escondeu o ciúme quando seu ex quis ir para um date com Jarlles. Parece que um triângulo amoroso foi formado.