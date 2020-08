Rafa Kalimann revela que guarda até hoje seu vestido de casamento mesmo após fim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo, influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann, 27, ainda guarda o vestido de casamento que usou para celebrar a união com o sertanejo Rodolfo Matthaus, que durou de 2016 a 2018.

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, mostrou o vestido branco que segue guardado mesmo que esteja um tanto quanto sujo e amarrotado. "Meu vestido de noiva ainda está aqui. Eu embolorei ele porque às 6h da manhã a gente entrou no mar. Vou guardar para sempre. É uma lembrança boa, de um dia bom", disse ela.

O casamento com o sertanejo, porém, não teve um final muito bom. Ela contou durante sua estadia no BBB 20 que ele a havia traído. "Ele me traiu bastante. A amante me mandou contando a notícia. A gente acabou criando uma amizade e um carinho muito grande em respeito aos momentos muito bons que tivemos. Ele errou pra caramba e reconhece isso", afirmou ela na ocasião.

Rafa acaba de se mudar para uma casa ao lado da dos pais em um condomínio em Goiânia (GO).

Em junho, a influenciadora recebeu um presente inusitado de um grupo de fãs: um outdoor com uma mensagem carinhosa dirigida a ela. "Eu não acreditei. Vocês são carinhosos e criativos demais", escreveu a ex-BBB no Stories do seu Instagram.

"Rafa Kalimann, você é a luz do nosso mundo, ilumina nossas vidas. Traz amor, confiança e paz aos nossos corações. Continue compartilhando sua luz. A família Central RK te ama", dizia a mensagem no outdoor, instalado em uma rodovia em Goiânia, cidade onde Rafa mora.