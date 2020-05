Rafa Kalimann lança canal no YouTube em parceria com empresa de Felipe Neto

A crepioca do vice-governador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Rafa Kalimann, vice-campeã do Big Brother Brasil 20, vai lançar, no próximo dia 30, o seu canal profissional no Youtube. No novo projeto, ela conta com a parceria da Play9, empresa de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme, que será responsável pelas estratégias digitais, criação de roteiros e gerenciamento do canal.

Com 15,5 milhões de seguidores no Instagram, Rafa diz que vai mostrar na nova plataforma a sua rotina em Goiânia, além de abordar temas como beleza e empoderamento feminino. "Estou muito ansiosa [...] Vejo o YouTube como uma rede bem ampla para explorar diversas vertentes da minha personalidade", afirmou. A influenciadora também vai fazer quadros clássicos da plataforma, como desafios.