Rafa Kalimann ganha outdoor de grupo de fãs: 'Carinhosos e criativos demais'

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital e atriz Rafa Kalimann, 27, recebeu um presente inusitado de um grupo de fãs na tarde desta quarta-feira (24): um outdoor com uma mensagem carinhosa dirigida a ela. "Eu não acreditei. Vocês são carinhosos e criativos demais", escreveu a ex-BBB no Stories do seu Instagram.

"Rafa Kalimann, você é a luz do nosso mundo, ilumina nossas vidas. Traz amor, confiança e paz aos nossos corações. Continue compartilhando sua luz! A família Central RK te ama", diz a mensagem no outdoor, que está instalado em uma rodovia em Goiânia, cidade onde Rafa mora.

Segundo compartilhou por meio de suas redes sociais, para ir até o local do outdoor, a influenciadora recebeu uma carta em sua casa com algumas diretrizes, como pegar máscara e álcool gel e seguir as instruções em um mapa ou usar o QR Code. Ela mostrou também o vídeo do momento em que vê a homenagem.

Depois de conquistar o segundo lugar no Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann foi contratada pela Globo. Com plano de mergulhar na carreira de atriz, ela afirmou que agora irá se dedicar ao novo trabalho.

Rafa, que já atua como influenciadora há sete anos e tem 15, 9 milhões de seguidores no Instagram, protagonizou recentemente um clipe do cantor Léo Chaves e já se arriscou de apresentadora da live do ex-marido Rodolffo, da dupla com Israel.