Rafa Kalimann explica festa junina durante pandemia; blogueiras também são criticadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann, 27, usou suas redes sociais para explicar a festa junina que fez em sua casa, em Goiânia, durante a pandemia. Após algumas críticas, ela afirmou que o evento reuniu apenas familiares, que já estão cumprindo o isolamento social juntos, sem violar a quarentena.

"A festinha foi feita para a minha família, principalmente pra a Soso [sua sobrinha, Sofia], é o primeiro ano dela. Foi feita sem aglomeração, exclusiva pra quem está morando aqui em casa, passando a quarentena aqui. Nós fizemos a decoração e nos dividimos para fazer a comida, pipoca, galinhada."

Rafa se explicou pelo Instagram após receber críticas ao postar fotos da festa. "Sei que é um momento muito delicado, respeito muito isso, mas a gente faz o possível para conduzir esses dias dentro de casa de uma forma mais leve, principalmente, para as crianças", afirmou a recém-contratada pela Globo.

Rafa, no entanto, não foi a única a ser criticada nas redes sociais nos últimos dias por supostamente violar a quarentena provocada pelo novo coronavírus para fazer festas. O mesmo aconteceu com as influenciadoras Flay Leite e Fabianne Raissa, que teriam feito festas nesse final de semana em Brasília.

Flay Leite falou sobre a polêmica em suas redes sociais e afirmou que reuniu só 15 pessoas para celebrar seu aniversário, sendo que as "mesas foram colocadas em uma distância segura e em um espaço amplo, e os convidados, devidamente testados". "Jamais colocaria em risco as pessoas que mais amo", disse.

Leite também se desculpou se "soou como ofensiva a alguém. Jamais tive a intenção de menosprezar o sofrimento de quem quer que seja ou de relativizar a gravidade da pandemia. Que essa fase que vivemos possa nos trazer algo de bom. Quem sabe, uma pitada a mais de compaixão, amor e perdão ao próximo."

Já Fabianne Raíssa, que também teria comemorado seu aniversário na noite de sexta-feira (19), desativou sua conta no Instagram. Mas convidados da festa chegaram a postar imagens de duas enfermeiras que estavam testando os convidados na entrada do evento, o que provocou críticas.

Em abril, a influenciadora fitness Gabriela Pugliesi, 33, também recebeu muitas críticas nas redes sociais ao promover uma festa, em meio à pandemia do novo coronavírus. Ela perdeu contratos e também desativou sua conta no Instagram.