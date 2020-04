Rafa Kalimann diz que tentou evitar briga com Boca Rosa no reality

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a sua participação no Encontro com Fátima Bernardes, nesta quarta-feira (29), a influencer Rafa Kalimann, 27, reviu e comentou seus piores momentos dentro do Big Brother Brasil.

A sister, que ficou em segundo lugar, teve discussões sérias com Bianca Andrade, 25. Na verdade, ela e Boca Rosa já tinham questões mal resolvidas antes de entrar na casa. Kalimann disse que se manteve apenas distante, até que a influenciadora partiu para o atrito direto em uma das festas.

"Naquela dia, ela me chamou para conversar e perguntar se tinha alguma coisa de errado, se estava incomodada, porque eu sou mais na minha. Eu falei: 'muito [pelo] contrário, a gente está tendo uma troca boa, é o meu jeito mesmo", lembrou Rafa no Encontro. "À noite, ela chegou com essa bomba e acabou dessa forma. Nós não nos ajustamos".

A briga que ela se refere foi na noite em que Bianca perguntou a Rafa porque ela havia deixado de segui-la nas redes sociais. Kalimann negou a acusação e disse que era Boca Rosa que nunca a havia seguido.

Para a vice-campeã do BBB20, a influenciadora conhecida como Boca Rosa estava tentando fazer disso uma estratégia. "Você estava aqui tentando me fazer contradizer uma história de uma coisa que você fez. Você nunca me seguiu, Bia. Você sabe. Eu te sigo, você não me segue".

Após rever as cenas, Kaliman disse que evitou conflito, mas acha que acabou exagerando porque as emoções ficam muito intensas no confinamento. "Falei muita besteira mesmo", diz ela.