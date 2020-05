Rachel McAdams e Will Ferrell fazem alusão à 'GoT' em filme sobre 'Eurovision'

Polícia Federal corta na carne e sangra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix divulgou neste sábado (16), o clipe de "Volcano Man", canção que fará parte do longa "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ". Na história Rachel McAdams e Will Ferrell --que além de protagonizar, também é um dos escritores da trama-- dão vida a uma dupla de cantores islandesa que representará o país no Eurovision, concurso musical televisionado que ocorre anualmente desde 1956.

O clipe da canção fictícia enviada ao concurso pelos aspirantes a músicos Lars Erickssong (Ferrell) e Sigrit Ericksdottir (McAdams) conta com cenário e fantasias que remetem ao seriado "Game of Thrones" (2011-2019). O conteúdo é o primeiro vídeo da comédia divulgado pela plataforma de streaming.

Com estreia prevista para 26 de junho, além de os já citados protagonistas, o longa conta também com Demi Lovato, Pierce Brosnan e Dan Stevens no elenco.

A Netflix vem se destacando no mercado cinematográfico. No início de maio, Chris Hemsworth, 36, postou um vídeo em comemoração ao sucesso de "Resgate", longa protagonizado por ele que estreou na plataforma dia 24 de abril.

No material divulgado pelo astro em sua conta do Instagram, mensagens intercaladas com cenas da película dizem que, além de o filme ser o mais assistido da plataforma de streaming em vários países do mundo --como Austrália, Espanha, Índia, Brasil e Estados Unidos --é também a maior estreia de um filme da Netflix de todos os tempos.