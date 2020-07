'Queria se enturmar', diz Katy Perry sobre fotos nuas de Orlando Bloom na Itália

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Orlando Bloom foi um dos artistas mais comentados nas redes sociais em 2016, após ser flagrado por paparazzi enquanto andava de Stand Up Paddle na Itália completamente nu, ao lado de sua esposa, Katy Perry.

Nesta quarta-feira (22), a história voltou à tona quando Perry foi questionada sobre o ocorrido durante uma entrevista para o programa The Howar Stern Show.

A artista contou que Bloom tentou convencê-la a tirar as roupas também, durante o passeio, mas que ela se recusou. "Eu sou um pouco como o Jim Carrey em 'O Show de Truman', então sempre pensei que talvez tivesse uma chance [de ser fotografada]. Eu diria que sou um pouco mais pragmática no relacionamento", afirmou ela na entrevista.

Ela justificou o acontecimento com Bloom dizendo que os dois estavam se sentindo mais livres na Europa, e acha que o marido quis "se enturmar com as pessoas da região". Além disso, os dois já estavam no fim da viagem.

Contou também que, antes de ser fotografado, Bloom estava se gabando sobre seus filmes serem populares no Twitter -e que, logo depois, o nome dele estava nos assuntos mais comentados da rede social justamente por causa das fotografias.