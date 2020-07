Quarta e última temporada de '3%' será lançada em agosto

Investigações complicam governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temporada final de "3%", série brasileira da Netflix, já tem data de estreia confirmada: 14 de agosto. A data foi descoberta primeiramente por internautas, que a viram na página da série dentro do aplicativo da Netflix, e confirmada pela plataforma de streaming à reportagem nesta segunda-feira (20).

A trama de ficção retrata um futuro pós-apocalíptico em que a sociedade é dividida em dois mundos: o Continente, pobre, é onde vive a maioria da população, e o Maralto, rico e próspero, que só dá acesso a 3% da população do Continente, que passa em um duro processo anual. Ela foi a primeira produção original brasileira da Netflix, lançada no final de 2016.

A terceira temporada de "3%" estreou em junho do ano passado, e abordou a Concha, uma nova realidade criada pela protagonista Michele (Bianca Comparato), após as falhas do sistema apresentado nas temporadas anteriores. No elenco ainda estão Vaneza Oliveira, Laila Garrin, Bruno Fagundes e Rodolfo Valente.

A quarta temporada foi confirmada como a última em agosto do mesmo ano. "Muito feliz de anunciar que 3% tá indo pra quarta e última temporada e que todo mundo vai poder acompanhar como essa história maravilhosa termina", anunciou a plataforma de streaming, na época, através da conta brasileira oficial no Twitter.