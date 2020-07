Pub na Inglaterra instala cerca elétrica para manter distanciamento social

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a pandemia do novo coronavírus, bares e restaurantes ao redor do mundo tiveram que se adaptar as novas regras de distanciamento social para conter a disseminação da doença.

Um pub localizado na Cornualha, sudoeste de uma península da Inglaterra, tomou uma medida radical. Agora, o Star Inn possuí uma cerca elétrica instalada no interior do bar para manter os clientes afastados do balcão.

Segundo o proprietário Jonny McFadden, a ação de cautela foi necessária para prevenir o fechamento permanente, já que o pub é muito pequeno e também tradicional na região. "Foi o primeiro pub da Cornualha e hoje é o último pub rural que existe", contou o empresário em entrevista à CNN Internacional.

Jonny McFadden afirmou que geralmente não liga a eletricidade da cerca, mas mesmo assim consegue ter o "efeito desejado". "Todos se mantêm bem longe. É o fator de medo. Está funcionando muito bem", disse.

Questionado sobre como os clientes reagiram à inovação, McFadden disse que foi cômico. "Estamos em uma área rural e para que todos saibam o que é uma cerca elétrica também tenho um pequeno sinal: 'elétrico, perigo'".

A ideia de usar uma cerca elétrica surgiu quando ele estava se preparando para a reabertura, contou. "Pensei que eles [clientes] não respeitariam e para proteger a equipe, a mim e até mesmo eles, é preciso aplicar a regra do distanciamento", afirmou.

Os pubs e restaurantes do Reino unido foram autorizados a reabrir suas portas no dia 4 de julho. Entre as novas regras, o distanciamento social e o uso de máscaras faciais são obrigatórios.