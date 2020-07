'Pronta para novo ciclo', diz Cleo ao anunciar fim de contrato de exclusividade com a Globo

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleo, 37, anunciou nesta sexta-feira (24) que seu contrato com a Globo será alterado no fim deste mês de julho. Através de seu Instagram Stories, a atriz e cantora afirmou que deixará de ter exclusividade com a emissora, mas que continuará fazendo "trabalhos pontuais" para ela.

"Atuar é uma das minhas paixões, não existe a possibilidade de um dia eu parar de exercer essa profissão. Vocês ainda vão me ver muito em muita novela, filme e série", diz ela em uma série de vídeos. "Atuar é uma das coisas que me transforma, que me permite viver experiências incríveis".

A filha de Glória Pires afirmou também que "uma inquietude artística" a estava impulsionando há bastante tempo. "Estou pronta para esse novo ciclo. Eu amo toda a minha trajetória na Globo, a gente vai continuar parceiro sempre. Mas eu vinha sentindo essa vontade de e experimentar em novos formatos, novas linguagens [...] A experiência que eu tive na Globo me permitiu ser a atriz que sou hoje".

Ela finalizou dizendo que 2020 tem sido um ano de muitas mudanças, e que está empolgada com os novos projetos. Garantiu ainda que "vem muita coisa legal por aí".

O último papel de Cleo nas novelas da Globo foi em "O Tempo Não Para" (2018). Ela chegou a ser anunciada como uma das participantes da edição 2020 do Show dos Famosos, no Domingão do Faustão, mas a atração foi cancelada devido à pandemia do coronavírus.