Presidente do Brasil é ameaçado com golpe em novo episódio de 'Westworld'

Wilson Lima, o governador do lockdown

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um importante personagem da série "Westworld" resolveu fazer uma visita ao Brasil no episódio "Genre", da terceira temporada da série, exibido neste domingo (12) pela HBO.

Na cena, Serac, o poderoso e manipulador personagem de Vincent Cassel, se encontra com o presidente brasileiro para ameaçá-lo. Na cena, eles estão em um local isolado, com uma mesa repleta de frutas à frente e a bandeira nacional no cenário.

Ao sugerir que a conversa ocorresse no "palácio presidencial", o personagem brasileiro houve de Serac que isso não seria possível, já que havia um movimento separatista em curso no país.

Diante da situação de fragilidade, Serac então ameaça o presidente, sugerindo que a tecnologia que sua empresa controla garantiu a eleição do líder brasileiro.

Mudando do inglês para o português, o vilão de Cassel diz que se suas ordens não forem cumpridas, o valor da "moeda corrente cairá inexplicavelmente, a agitação no Norte vai ferver anos antes do previsto, o senhor e a sua família serão removidos de seu palácio no meio da noite".

No lugar do então presidente, ele sugere colocar um militar também presente na cena. Essa parte do episódio, inclusive, gerou burburinho nas redes sociais. Isso porque houve gente que viu ali uma alusão ao vice-presidente de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, que é das Forças Armadas.

O que mais chamou atenção, no entanto, foi o fato de escalarem um ator americano para viver o líder brasileiro. Seu português tem um forte sotaque e soa menos natural do que o do próprio Cassel.

Brincadeiras à parte, "Westworld" tem uma relação próxima com o público brasileiro há muito tempo. Um de seus protagonistas, afinal, é interpretado por Rodrigo Santoro. O próprio ator francês Vincent Cassel fala português, já que tem uma casa no Rio de Janeiro.

Nesta terceira temporada, a série da HBO saiu do parque temático onde era originalmente ambientada para levar sua trama de inteligência artificial a uma Los Angeles futurista -e agora também ao Brasil.