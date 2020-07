Prefeitura de SP autoriza retomada de filmagens em espaços públicos

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta sexta-feira (10), estão permitidas as gravações audiovisuais em espaços públicos da cidade de São Paulo. A retomada da atividade foi publicada no Diário Oficial desta sexta e estabelece que as filmagens devem atender às regras do Protocolo de Filmagens e Gravações em Espaços Públicos, elaborado pela São Paulo Film Commission, departamento da Spcine.

A autorização feita pela prefeitura paulistana determina que os locais e equipamentos das filmagens sejam higienizados diariamente e que haja distanciamento social entre as pessoas envolvidas.

Além disso, a publicação proíbe a preparação de alimentos durante as filmagens. Apenas alimentos de consumo imediato, com embalagens higienizadas podem ser consumidos. Todos os materiais e utensílios devem ser descartáveis e individuais.

"O setor audiovisual é maduro e acredito que vai incorporar com eficácia estes novos hábitos, tanto por profissionais e artistas como pelas produtoras que coordenam as ações", diz a diretora-presidente da Spcine, Laís Bodanzky. "É muito importante retomar as atividades sem ansiedade para que o setor adquira as novas práticas com propriedade."