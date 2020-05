Post Malone será headliner do Rock in Rio de 2021, segundo jornalista

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O astro do hip-hop Post Malone, 24, voltará ao Brasil em 2021 para se apresentar no festival de música Rock in Rio. Ele será um dos headliners que vai cantar no palco Mundo.

A informação foi dada pelo jornalista José Norberto Flesch do portal Yahoo, nesta quinta-feira (7). Com o avanço da pandemia do coronavírus, ainda não há datas confirmadas para o festival, que normalmente acontece nos meses de setembro e outubro.

Malone também era um dos nomes confirmados para o Rock in Rio Lisboa 2020, em Portugal, que aconteceria no mês de junho, mas precisou ser adiado para o próximo ano devido a Covid-19.

Post Malone se apresentou no Brasil pela primeira vez no festival Lollapalooza, em 2019. Ele agitou o público ao cantar seus hits "Better Now" e "Rockstar", e surpreendeu ao chamar o funkeiro brasileiro MC Kevin O Chris para o palco. Os dois cantaram e dançaram os funks "Vamos Pra Gaiola" e "Ela é Do Tipo".

Sucesso no cenário hip-hop mundial, Post Malone mistura trap (subgênero do raop) com pop melódico. Ele também é reconhecido pelas colaborações de sucesso com Kanye West, Nicki Minaj, Justin Bieber, entre outros nomes. Em 2018, Malone venceu o prêmio de Melhor Canção de Rap no Billboard Music Awards com a faixa "Rockstar".

As tatuagens no rosto são suas marcas de registro. Frases como "fique longe" e "sempre cansado", em inglês, estão por toda a parte. Ele também possuí desenhos de arame farpado, espada, cartas de baralho e motosserra.

Em entrevista à revista GQ, o rapper norte-americano falou se achava muito feito e por isso decidiu tatuar. "Talvez isso venha de um lugar de insegurança, onde eu não gosto da minha aparência, então eu vou colocar algo legal lá para que eu possa me olhar e dizer: 'Você parece legal, garoto' e ter um pouco de autoconfiança."