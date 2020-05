'The Politician' e 'Umbrella Academy' ganham datas de estreia da 2ª temporada

Quando o inimigo é o presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As séries "The Politician" e "The Umbrella Academy" tiveram as datas de suas segundas temporadas reveladas nesta segunda-feira (18) pela Netflix.

A produção de Ryan Murphy, que narra a história de Payton Hobart (Ben Platt), volta em 19 de junho, enquanto a história dos irmãos com super-poderes retorna em 31 de julho.

A trama da 2ª temporada de "The Politician" acompanha Payton e sua equipe tentando vencer a eleição para um assento no senado de Nova York, e buscando decidir que tipo de político o jovem quer ser.

Já a continuação de "The Umbrella Academy" deve focar na relação de Vanya (Ellen Page) com seus irmãos, ao descobrir que tem poderes como eles, diferente do que ela acreditou a vida inteira.