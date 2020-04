Polícia holandesa analisa vídeo de ladrão que furtou tela de Vincent van Gogh

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo do furto do quadro de Vincent van Gogh no Museu Singer Laren, na Holanda, em 30 de março, foi transmitido no programa "Opsporing Verzocht", da TV holandesa, e servirá como objeto de investigação da polícia local, que ainda não encontrou o culpado pelo crime.

As imagens mostram o ladrão usando uma marreta para roubar a obra enquanto invade o espaço cultural, que estava -e ainda permanece- fechado devido às medidas de combate ao novo coronavírus.

A pintura, conhecida como "Lentetuin" e também "Jardim da Primavera" (originalmente chamada "The Parsonage Garden at Nuenen in Spring"), representa o jardim da reitoria de Nuenen e foi feita em 1884.

De acordo com informações divulgadas pela agência Associated Press, Evert van Os, diretor do museu, afirmou que as imagens exibidas pelo programa não permitem fazer conclusões sobre a qualidade da segurança do Singer Laren.

O diretor disse ainda que o ladrão conseguiu burlar o sistema de segurança de portas do museu, que segundo ele, é aprovado por especialistas.

A polícia, segundo a Associated Press, está buscando novas informações sobre o crime com análises de novas imagens de dentro do museu, que estão retidas à instituição por medidas de segurança.